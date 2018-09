Associação dos Advogados Trabalhistas promove palestras e posse de diretoria amanhã

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), sedia nesta sexta-feira (14) evento da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul (AAT/MS). Serão duas palestras que marcam o encerramento da gestão 2016/2018 e a posse da nova Diretoria 2018/2020.

A Doutora em Direito do Trabalho pela USP/SP, Professora da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do RS (FEMARGS), Valdete Souto Severo, profere palestra sobre “Democracia em tempos de Desmanche: a “Reforma” trabalhista um anos depois”.

“Ações de homologação de transação extrajudicial na justiça do trabalho, primeiras impressões” será o tema da palestra do Juiz do Trabalho substituto, Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Bóris Luiz Cardozo de Souza.

O evento será no auditório da OAB/MS, às 18 horas.

Créditos OAB-MS

