Associação Médica de MS parabeniza Indicação de Mandetta para a Saúde

O anúncio do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), na tarde desta terça-feira, do nome do deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM), médico ortopedista, com foco em pediatria, como futuro ministro da Saúde deixou “honrada” a Associação Médica de Mato Grosso do Sul – AMMS.

A presidente da entidade, Dra. Maria José Maldonado, neuropediatra, disse que a indicação de Mandetta é um grande prestígio não apenas para a classe médica do Estado, mas para toda população de Mato Grosso do Sul, que já conta com dois nomes para compor o ministério do novo governo que toma posse dia 1º de janeiro de 2019.

Luiz Henrique Mandetta deverá assumir o Ministério da Saúde e a deputada federal Tereza Cristina, também de MS, deverá assumir o Ministério da Agricultura. “Nosso estado estará muito bem representado no novo governo”, afirmou Dra. Maria José Maldonado.

A respeito de Mandetta, a presidente da AMMS disse que conhece bem sua competência médica e seu profundo conhecimento das reais necessidades para que não só o Estado, mas o país possa evoluir no atendimento à saúde pública. “Não temos dúvida de que com Luiz Henrique Mandetta, a saúde brasileira estará em boas mãos e deverá ganhar um grande impulso”, afirmou.

Comentários