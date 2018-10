Atendendo pedido de moradores, Dr. Sami solicita atenção à iluminação de vias do bairro Silvia Regina

A falta de iluminação nas vias públicas é um grande problema para a população, pois, coloca moradores e pessoas que passam pelas ruas em perigo.

Em busca de solução para a situação bastante recorrente no bairro Silvia Regina, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) solicitou na sessão de terça-feira (30), a revisão da iluminação nas ruas: Jaboatão, Dona Maria ll, Paracatu, Tordesilhas e Paula Mariana.

“É grave um bairro tão populoso e com tantas ruas sem iluminação. Muitos moradores reclamaram e por isso buscamos solução imediata para o problema”, alertou o vereador.

Dr. Sami também indicou limpeza ao bueiro localizado na rua Nhambiquara, no Jardim Tijuca, pois, com as constantes chuvas, o bueiro entope e transborda.

Todas as indicações foram encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) para as devidas providências.

A população pode participar da gestão do vereador Dr. Sami, enviando sugestões e indicações em prol de melhorias para a cidade. Basta levar o assunto até o gabinete do Dr. Sami na Câmara Municipal ou pelo e-mail:[email protected]

Assessoria de Imprensa do Vereador

