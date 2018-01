Atendimento da biometria nos postos “Fáceis” é feito somente com agendamento.

Os postos de atendimento dos Fáceis funcionam nos seguintes endereços:

• Fácil Guaicurus

Av. Gury Marques, 5111 – Bairro Universitário (frente ao terminal Guaicurus).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

• Fácil General Osório

Rua Santo Ângelo, 51 – Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

• Fácil Aero Rancho

Av. Marechal Deodoro, 2603 – Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Caso o eleitor opte por fazer a biometria sem agendamento, por ordem de chegada, poderá comparecer aos demais locais de atendimento, que funcionam nos seguintes endereços:

• Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (prédio do antigo Fórum)

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h; Sábado, das 8h às 14h.

• Central de Atendimento ao Eleitor

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 – Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.

• CIJUS (Centro Integrado de Justiça)

(Atendimento preferencial a cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção)

Rua 26 de Agosto, esquina com Calógeras.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

• Bairro Moreninhas – Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Widal Roma (Até 02 de fevereiro)

Rua Anaca, 780 – Moreninha III.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

• Posto Itinerante no SEBRAE/MS

Av. Mato Grosso, 1.661 – Centro.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para realizar o cadastramento biométrico, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

CRÉDITO: TRE-MS