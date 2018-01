Atendimento itinerante da biometria montado na FIEMS tem prazo prorrogado

O prazo para término dos atendimentos no posto itinerante montado no prédio da FIEMS foi prorrogado em uma semana. Com isso, os trabalhos, que se encerrariam no dia 26 de janeiro, seguem até o dia 02 de fevereiro, mesmo dia em que se encerra o posto itinerante das Moreninhas.

O atendimento no local ocorre das 8h às 17h, sempre por ordem de chegada. Até a tarde desta sexta-feira (26), mais de 630 pessoas já compareceram e realizaram os procedimentos, que levam, em média, sete minutos.

Para ser atendido, o eleitor deve levar via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O prédio da FIEMS fica na Av. Afonso Pena, 1206, bairro Amambaí.

CRÉDITO: Assessoria do TRE/MS

Comentários