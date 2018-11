Atendimento Móvel da Sanesul atrai público em Dourados

Em dois dias, cerca de 100 pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel da Sanesul em Dourados, durante a Campanha Saindo do Sufoco, promovida pelo Procon. A ação, na Praça Antônio João, das 8h às 16h, começou ontem e terminou nesta quarta-feira (21/11) com superlotação. “Muitas pessoas ficaram sabendo na terça e vieram hoje. A fila estava grande e providenciamos mais um computador e atendente para acelerar o atendimento”, comentou o gerente regional em Dourados, Paulo Nepomuceno.

A maioria que procurou a equipe da Sanesul fez renegociação de dívidas. De acordo com a gestora da Gerência Comercial (Geco) da Sanesul, Adriana Sampaio dos Santos, houve também consultas sobre a tarifa social. No local, ela e o gestor Ney Sandim com apoio de colaboradores da Sanesul de Dourados fizeram consultas com uso da internet e as respostas foram imediatas aos consumidores.

Segundo o gerente regional em Dourados, Paulo Nepomuceno, 70 mil famílias são atendidas pela Sanesul e a participação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul na campanha atendeu as expectativas. “Esperávamos esse público que procurou a unidade móvel”, comentou.

Comentários