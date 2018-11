Através de Barbosinha, AL homenageia a Folha de Dourados pelos 50 anos

Na sessão plenária de quarta-feira (21), o deputado estadual Barbosinha (DEM) indicou a mesa diretora da Casa de Leis uma Moção de Congratulação ao Jornal Folha de Dourados por estar há cinquenta anos desempenhando um jornalismo independente, buscando a isenção, correção e agilidade.

A Folha de Dourados, fundada pelo saudoso Jornalista Theodorico Luiz Viegas, em 08 de março de 1968, vem cumprindo um importante papel na imprensa local, informando a população douradense de forma independente, isenta e com qualidade.

Para Barbosinha o jornal é um motivo de orgulho para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo justa e merecedora a moção de congratulação.

“A imprensa exerce um papel muito importante relatando os fatos e participando da história, essa homenagem é destinada também ao seu fundador, o saudoso Theodorico, que com muita força de trabalho e competência conduziu esse jornal por tantos anos”, destacou Barbosinha.

O atual diretor do jornal Folha de Dourados, o jornalista José Henrique Marques, agradeceu a homenagem feita pelo deputado Barbosinha.

“Tenho muito apreço pela pessoa do deputado Barbosinha. É um homem sereno, trabalhador e um político competente com postura democrática e conciliadora, ou seja, converge ao centro. Quando a honra com essa moção, ele homenageia Dourados, a região e uma legião de grandes jornalistas que ‘nasceram’ na Folha de Dourados ou tiveram passagem pela redação do jornal, como Valfrido Silva, Antônio Viegas, Oscar Ramos Gaspar, Lucimar Couto, Cícero Faria, Luiz Carlos Luciano entre outros. Em nome da família de Theodorico Viegas e da equipe da Folha de Dourados externo minha gratidão”, finalizou José Henrique Marques.

