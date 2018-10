Atuação parlamentar de Zé Teixeira na ALMS é importante apoio para melhoria em escola de Deodápolis

Possibilitar ambiente agradável e em condições e espaço físico seguras para os alunos, professores e servidores administrativos da Escola Estadual 13 de Maio, localizada no município de Deodápolis – distante 258,2 km de Campo Grande – motivaram o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), a apresentar indicação, na sessão desta quarta-feira (17.10), solicitando o apoio dos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul na destinação de recursos da União que possam ser empregados no atendimento ao pleito.

A reforma na Escola compreende as instalações sanitárias; ampliação de três salas de aula; construção de um abrigo para a portaria, seguido de uma passarela; construção de um auditório; construção de calçadas externas; instalação de câmeras de vigilância, bem como arquibancadas para a quadra de esportes. Prioridades estas que visam a melhoria da estrutura física da referida unidade escolar.

“Com expectativa neste atendimento, a Direção da Escola Estadual 13 de Maio reivindica nossa intercessão, uma vez da impossibilidade do direcionamento de verbas do FIS por meio de Emendas Parlamentares Estaduais neste exercício, para garantir as benfeitorias, e pela APM não possuir orçamento para a realização da almejada reforma, sendo necessária a alocação de verbas federais para o investimento e, assim, oferecer um local adequado para a aprendizagem às crianças matriculadas na referida unidade estadual de ensino” justifica o parlamentar.

Zé Teixeira, um dos principais representantes de Deodápolis na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ressaltou a relevância no atendimento – por parte da Bancada Federal – na alocação dos recursos destinados para Escola. “Com isso vamos propiciar melhoria no sistema de ensino do município, evitando também a superlotação das e salas e estimulando a frequência dos alunos nas aulas, contribuindo para um futuro melhor para nossas crianças. Só a educação é capaz de transformar uma realidade”, finalizou o deputado.

