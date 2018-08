Audiência celebra 65 anos da Escola Vespasiano Martins e debate mudanças na educação

Mudanças na educação, que vêm sendo implementadas em todo o País, serão debatidas na noite desta sexta-feira (24) durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O evento, que celebra os 65 anos da Escola Estadual Vespasiano Martins, será realizado às 19h no Plenário Júlio Maia.

Proposta pelo deputado Amarildo Cruz (PT) e intitulada “Escola Estadual Vespasiano Martins – 65 Anos de Luta pela Educação – Avanços e Desafios”, a audiência será espaço para comemoração das conquistas da unidade escolar, que tem o nome de um dos fundadores e ex-prefeito de Campo Grande. A escola foi fundada em 1953.

Na audiência também serão debatidas as propostas e mudanças implementadas na educação pública, sobretudo, no Ensino Médio. “Embora o momento seja de celebrar os 65 anos de história da escola, umas das mais antigas do nosso Estado, vamos debater também os novos desafios, frente às mudanças que estão sendo implementadas no ensino público em geral, mas, em especial, no ensino médio”, afirmou Amarildo.

O diretor da escola Vespasiano Martins, professor Antônio Barbosa, acrescenta que o momento será oportuno para discutir sobre os desafios à educação concernentes às novas tecnologias. “Além de comemorar essa importante data em um momento de grandes transformações sociais, como a mudança da base curricular do ensino médio e a implantação das escolas integrais, é imprescindível voltarmos à atenção para os aspectos da modernidade do século XXI”, considerou.

Na audiência, serão homenageadas personalidades que tiveram relevante participação na história da escola. A audiência é aberta à imprensa e à participação do público em geral.

Comentários