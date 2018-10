Audiência Pública na próxima quarta-feira debate ações de prevenção e tratamento do câncer de mama

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam na próxima quarta-feira (31), às 9 horas, Audiência Pública para discutir sobre o tema: “O câncer de mama e as ações de prevenção e tratamento”.

O debate está sendo convocado pela vereadora Dharleng Campos e faz parte das ações da Campanha “Outubro Rosa”, mês de alerta e conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

Na reunião serão debatidas as ações que são realizadas para combater o câncer de mama, bem como a importância do diagnóstico antecipado e os trâmites que precisam ser seguidos por quem busca o tratamento.

A Audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis e várias instituições, autoridades médicas e mobilizadores da sociedade estão sendo chamados para a discussão.

De acordo com a vereadora Dharleng Campos, autora da proposição da Audiência, “esta é uma maneira de fazer uma avaliação sobre as ações que estão acontecendo em Campo Grande e também no Estado. São temas como estes que precisamos debater, assim como discutir medidas mais práticas e soluções que ajudam na prevenção no tratamento do câncer de mama. Não basta apenas lançar campanhas, é preciso oferecer condições e acesso ao tratamento”, ressaltou a vereadora.

Serviço – A Audiência Pública será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiúka Park.

