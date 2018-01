Aula Inaugural da ESA recebe criminalista Guilherme Nucci em fevereiro

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza no dia 28 de fevereiro a Aula Inaugural. O evento, que marca oficialmente os projetos de 2018 da entidade, será realizado no Diamond Hall às 19 horas.

Para iniciar os trabalhos do ano, a ESA convidou um dos maiores criminalistas do Direito: o Advogado Guilherme de Souza Nucci para debater o tema: “Crime Organizado, Corrupção e Direitos Humanos”.

Guilherme, que é Desembargador da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, é formado pela Universidade de São Paulo (USP) onde se especializou em Processo. É Mestre em Direito Processual Penal pela PUC-SP e Doutor em Direito Processual Penal.

Atua como Livre-Docente e Professor Concursado em Direito Penal pela PUC-SP nos cursos de graduação e pós-graduação (Mestrado e Doutorado). Guilherme pesquisa principalmente as áreas de Penal, Processual Penal, Execução Penal e Direito Infanto-Juvenil.

O Diretor-Geral da ESA/MS, Ricardo Souza Pereira afirma que para a escolha de Guilherme Nucci foi certeira. “No meu ponto de vista, ele é um dos melhores criminalistas do país; Desembargador, Professor Titular da PUC-SP, autor de diversas obras na área do Direito e com certeza, um dos maiores pensadores do Direito Penal e Processual Penal atual. Não tenho dúvidas que desse modo tentaremos contemplar não só a advocacia sul-mato-grossense, como também estudantes de Direito, com um show de palestra e de conhecimento acerca dos temas criminais”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feita no Site da ESA/MS. Vale ressaltar que a carga horária será de 4 horas/aula.

O Diamond Hall fica na Avenida Mato Grosso, nº 4.840 – Carandá Bosque. Mais informações pelos telefones (67) 3342-4000 ou 98111-0970.

CRÉDITO: Assessoria do OAB/MS

