Aulas na escola varandas do campo começam dia 19 de fevereiro

As aulas na escola Varandas do Campo, localizada na região do bairro Paulo Coelho Machado, terão início no dia 19 de fevereiro. A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, explicou que a obra está em fase de conclusão e a escola já está sendo preparada para receber os alunos.

Como as aulas na Reme (Rede Municipal de Ensino) começam na próxima terça-feira (6), será elaborado um calendário de reposição de aulas para a escola Varandas.

A secretária ainda ressaltou que os pais dos alunos matriculados na unidade serão avisados pelas equipes da Semed sobre o início das aulas, que acontecerá dia 19. Eles também participarão de uma reunião para obter informações sobre o início do ano letivo.

A escola tem capacidade para 720 alunos e conta com 12 salas de aula para o Ensino Fundamental, além de outras quatro salas onde funcionará a pré-escola.

Retomada

A obra da escola Varandas do Campo foi iniciada em 2011, mas sofreu duas interrupções. Ano passado os trabalhos foram retomados pela Prefeitura de Campo Grande.

