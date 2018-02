Aulas na reme começam nesta terça-feira com entrega de kits e uniformes

O ano letivo na Reme (Rede Municipal de Ensino) começa nesta terça-feira (6) em 194 unidades escolares, incluindo escolas e Centros de Educação Infantil. A entrega de kits escolares e uniformes terá início pelos Ceinfs e já começa neste primeiro dia de

aula, quando o prefeito Marquinhos Trad e a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, começam a percorrer as unidades.

Os kits têm em comum itens como apontador com reservatório, borracha, caderno de desenho e caixa de lápis de cor. O kit da Educação Infantil ainda conta com tinta guache, caneta hidrográfica, massa de modelar, agenda escolar, pincel nº 8 e giz de cera.

Dos anos iniciais, do Ensino Fundamental até o 9º ano, há artigos como cadernos brochura, caderno universitário, caneta esferográfica, régua, esquadros, transferidor, cola, tesoura, além de lápis preto nº2.

No total, a expectativa da Reme é atender 103 mil alunos este ano. O número ainda não foi fechado, uma vez que a confirmação das matrículas continua em andamento.

Desde janeiro as unidades escolares estão sendo organizadas para receber os alunos. Técnicos da Semed realizaram diversos reparos e manutenções na parte elétrica e hidráulica, além de limpeza, roçada e poda de árvores, feito em parceria com a Solurb e a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Outro ponto resolvido é quanto a entrega dos produtos que irão compor o cardápio da das escolas e Ceinfs. A distribuição em todas as unidades foi feita no mês passado e as compras foram programadas para atender as unidades durante todo o período de aulas do próximo ano.

Ao todo serão entregues nesse primeiro mês, 158.463 quilos de alimentos secos, além de carne bovina e frango. Já os hortifrutis somam 91.349 quilos e começam a ser distribuídos no início das aulas, para garantir o frescor dos alimentos.

Em tempo: As aulas na Escola Municipal Varandas do Campo, que tem capacidade para atender 800 alunos, terão início no dia 19 de fevereiro, pois as obras estão em fase final e a unidade está sendo preparada para receber os alunos. Até o momento, a escola já conta com média de 500 matrículas.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários