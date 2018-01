Autor de furto é preso em flagrante pela PM

Policiais Militares da Força Tática do 11º Batalhão de Jardim/MS prenderam ontem (24) em flagrante o autor de um furto ocorrido na área central de Jardim.

Durante o policiamento ostensivo e preventivo a equipe policial foi acionada por populares, os quais informaram a respeito de um furto de bicicleta que acabara de acontecer em uma praça, na área central da cidade.

De posse das informações e das características do suspeito e do objeto furtado, foi iniciado um busca no encalço do mesmo. Nas proximidades da avenida do município os militares lograram êxito na abordagem do suspeito, o qual de imediato assumiu a autoria do crime.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão o jovem de 21 anos e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

