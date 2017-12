Autor de vários crimes é preso portando arma em um ônibus de viagem

Fátima do Sul, na noite de ontem (28) no município de Glória de Dourados em abordagem ao ônibus de viagem que faz linha Ponta Porã/Três Lagoas a Guarnição da Força Tática detectou um cidadão com atitudes suspeitas. Em entrevista o passageiro apresentou documentos falsos e na revista foi encontrado sua bagagem um revólver da marca Taurus com 3 munições .38.

Em busca no seu celular foi detectado o verdadeiro nome do cidadão e verificado sua extensa ficha criminal, pois já participara de vários crimes como Tráfico de Drogas, Roubo, Furto, Receptação. O autor relatou que faz parte de uma quadrilha de Três Lagoas que praticam vários crimes, como de Sequestro, Cárcere Privado e até o de Homicídio Simples na forma tentada. Relatou também ser o condutor da camionete que roubaram em Três Lagoas e venderam em Pedro Ruan Cavalheiro PY, crime registrado na DEPAC Três Lagoas.

CRÉDITO:Assessoria de Comunicação 16ºBPM

Comentários