Avião cai e mata o Ministro da Agricultura no Paraguai

Confirmado o falecimento do ministro Luiz Gneiting; o Vice-Ministro, Vicente Ramírez; o técnico Luiz Charotti e o piloto Gerardo López, ocupantes da aeronave que caiu após a decolagem do aeroporto de Ayolas, no Paraguai.

ACIDENTE

O taxi-áero perdeu o contato com a torre de Assunção minutos após a decolagem na cidade de Ayolas, ás 18h22 em horário local. A viagem duraria cerca de 1h15. O avião foi localizado 14 horas após desaparecer dos radares em um rio. Os destroços da aeronave foram encontrados a 6 Km do local de decolagem. As equipes de resgate não encontraram sobreviventes.

Comentários