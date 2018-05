Avó e neto são presos por tráfico de drogas

A Denar prendeu um jovem (21) e o avô (71) pelo crime de tráfico de drogas. Fato aconteceu na tarde de quarta-feira (2), em Campo Grande/MS.

Os policiais receberam uma denúncia de que havia um ponto de drogas, no bairro Aimoré. Após o monitoramento do local constatou-se que se tratava de uma ‘boca de fumo’. No imóvel foram apreendidos balança de precisão, dinheiro trocado que caracteriza o comércio do entorpecente, papelotes de cocaína e sete porções de pasta-base.

Diante dos fatos receberam voz de prisão e estão à disposição da justiça.

