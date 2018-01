Bairro Santa Luzia terá piscinão para reter água da chuva e acabar com enchentes

A empreiteira responsável pela obra de asfalto no Santa Luzia já concluiu 70% da rede de drenagem. O bairro receberá, na Rua Santa Efigênia, um piscinão que será construído em uma área de 5 mil metros quadrados, com capacidade para reter 10 mil metros cúbicos de águas pluviais.

O piscinão vai segurar a enxurrada que desce da parte alta do Santa Luzia e Vila Nasser. Deste ponto, escoará pela rede existente até a Avenida Miguel Vieira e desembocará no Córrego Imbirussu.

Nesta terça-feira (23) o serviço está sendo executado na esquina das ruas Santa Efigênia com a Dulcimar Martins Galvão, onde a retroescavadeira abre uma valeta de 3,74 metros de profundidade, que enterrarão tubulações de um metro de diâmetro.

A pavimentação virá em seguida, quando a Águas Guariroba retomar a expansão da rede de esgoto. Está prevista a pavimentação de 23 ruas , numa extensão de 9 quilômetros, 1,7 km de vias recapeadas, calçadas e sinalização.

A pavimentação do Santa Luzia (que terá ainda uma segunda a ser licitada) é uma obra reivindicada há mais de 30 anos pela comunidade. O investimento previsto é de R$ 15 milhões, sendo R$ 13.727273,33 de recursos de um financiamento contratado em 2014 junto à Caixa Econômica Federal (PAC –Pavimentação), e uma contrapartida de R$ 1.290.639.31, R$ 600 mil viabilizados neste ano, em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado.

Entre os moradores mais antigos, como o motorista aposentado Franklin Ortiz, desde 1979 no bairro, a chegada do asfalto era aguardada há pelo menos duas décadas, quando a Prefeitura pavimentou as linhas de ônibus. “Minha casa fica a menos de 200 metros do asfalto. Na época, eu e os vizinhos tínhamos esperança que o asfalto aqui na Rua Santo André era uma questão de tempo”, relembra.

A dona de casa Ana Claudia Barroso, 35 anos, também mostra entusiasmo com a obra. “Mudei pra cá com meus pais quando tinha 12 anos. O bom é que também está sendo feita a rede de esgoto, as calçadas e a sinalização de trânsito”, avalia. Na Rua Santo André estão programados 550 metros de tubulação.

Ruas que serão pavimentadas

Nesta etapa das obras de pavimentação e drenagem do Santa Luzia serão asfaltadas a seguintes ruas: Avenida Hélio Martins Coelho, Rua Adolfho Pereira Barbosa, Flávio Pedra, Jobe de Matos, Marcilio Cardoso, Santa Ana, Santa Bernardete, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emília, Santa Gertrudes, Santa Isabel II, Santa Madalena, Santa Maria, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre, São Benedito, São Carlos, São Gregório e São Joaquim.

Já receberam a drenagem as ruas Santa Isabel, Santo André, Santo André, Santa Efigênia, Marcilio Cardoso, Santa Gertrudes, Flávio Pedra, São Carlos, Santa Mônica, Santo Onofre, Santo Agostinho, Santa Ana, Santa Bernardete, Adolfo Pereira. Falta levar expandir a infraestrutura para as ruas Santa Cristina, Santa Marta, São Manoel, Santa Emilia e Santa Rosa.

