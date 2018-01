Bairro Vilas Boas recebe academia ao ar livre em praça após solicitação do Dr. Sami

Os momentos de lazer ou atividades esportivas realizadas na Praça do Peixe, localizada no bairro Vilas Boas, em Campo Grande estão ainda melhores, já que desde outubro de 2017 os moradores passaram a contar com uma academia ao ar livre no local.

A conquista para a população teve apoio do vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) que, com trabalho dedicado ao bem-estar coletivo, busca conhecer a realidade de cada região da cidade. Em março de 2017, logo após receber a solicitação da instalação de aparelhos para a prática de exercícios físicos no local, Dr. Sami apresentou o pedido durante sessão da Câmara Municipal e, aprovada, foi encaminhada ao GAPRE (Gabinete do Prefeito). Em outubro a academia ao ar livre foi inaugurada.

“Quando conversamos com os moradores da região percebemos que se tratava de uma reivindicação de extrema importância, pois, o objetivo seria propiciar aos cidadãos, momentos de lazer, contribuindo para a saúde e bem-estar de todas as faixas etárias, fortalecendo a praça como ponto de encontro de famílias e amigos”, avalia o vereador.

Para Fátima Faria, a academia se tornou grande aliada da saúde. Moradora da região, frequenta a praça todos os dias para caminhadas e atividades físicas.

“Antes eu apenas caminhava, mas agora posso fazer mais exercícios, o que é muito bom. Foi um presente para todos nós”, comenta a dona de casa que mora na região há mais de 10 anos.

O aposentado João Batista aproveita o local para levar os netos para passear e acredita que a disponibilidade da academia estimula as pessoas à prática de exercícios.

“Uma praça tão bonita, precisava disso aqui para completar e tudo que estimule a saúde é muito positivo”, avalia.

A Praça do Peixe foi inaugurada em 1995 e atualmente é mantida pelos moradores do bairro Vilas Boas. No local é comum a recreação de crianças e jovens, prática de atividades físicas e eventos culturais. O local tem esse nome pelo formato de um peixe e está situado na avenida Coronel Porto Carrero, próxima ainda à rua Bom Pastor.

CRÉDITO: Assessoria de imprensa do vereador

