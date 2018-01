Bancada ruralista tenta sensibilizar governo federal para aprovação sem vetos de lei do Funrural

Prestes a assumir a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), já em fevereiro de 2018, a deputada federal Tereza Cristina (DEM) está em Brasília e se uniu a outros membros da bancada ruralista para uma reunião nesta segunda-feira (8) com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Os deputados tentam sensibilizar o governo federal pela aprovação do projeto de lei que institui o programa de regularização tributária que negocia a dívida do Funrural em todo o país.

O prazo para que o presidente da República, Michel Temer, sancione o projeto termina nesta terça-feira, 9 de janeiro. O PLC 165/17, que reduz a alíquota de contribuição do Funrural, já foi aprovado no Congresso no final do ano passado pelos parlamentares.

“Estamos aqui para convencer o governo e pressionar para que não sejam vetados pontos importantes e essenciais deste Refis que vai impactar em toda classe produtora do nosso país”, disse a deputada.

A reunião contou ainda com a presença dos deputados Zé Silva (Solidariedade/MG) e Júlio Cesar (PSD/PI).

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação deputada federal Tereza Cristina (DEM)

