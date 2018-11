CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – Bandidos explodem banco, roubam dinheiro e deixam R$ 180 mil para trás que foram devolvidos pelo Garras a Agência Bancária. O assalto a instituição financeira ocorreu na madrugada da quarta-feira (7), em Chapadão do Sul/MS. Segundo o delegado Fábio Peró, foi durante a perícia que as notas foram encontradas embaixo do cofre explodido. Segundo as investigações os criminosos levaram em torno de R$ 50 mil.

