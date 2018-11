CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – População fica aterrorizada com ataque cinematográfico a duas agências bancárias. A investida aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (7), em Chapadão do Sul/MS. Moradores acordaram com a explosão dos caixas eletrônicos. Houve trocas de tiros com a polícia. Não há informações de prisões. As Policias Federais e Civil estão na cidade.

Comentários