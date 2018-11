Bandidos morrem em troca de tiros com o Choque

Dois jovens de 21 e 24 anos fizeram um arrastão na noite de quinta-feira (24) no bairro Nova Lima em Campo Grande/MS. A polícia foi acionada e na tentativa de fugirem se esconderam na Escola na Rua Ida Baís. Os policiais adentram a instituição de ensino e foram recebidos a tiros. No revide os dois suspeitos foram alvejados e socorridos a UPA do Nova Bahia, mas não resistiram e morreram. Uma das vítimas reconheceu um dos autores como o responsável pelo furto do seu veículo Corolla.

