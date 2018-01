Bandidos surpreendem família e roubam caminhonete

Mãe e filha ao pararem em frente a uma agência bancária na Avenida Mato Grosso, na Capital foram vítimas de roubo. Os ladrões levaram a camionete Amarok das vítimas.

O motorista por volta das 21 horas parou sua caminhonete na frente da agência bancária e deixou no interior do veículo a esposa e a filha de 2 anos, momentos depois bandidos chegaram batendo nos vidros. A mulher se assustou abriu as portas e saiu correndo com a filha. Momento que os bandidos então levaram o veículo.

A Polícia foi acionada e em rondas ostensivas pelo Jardim Noroeste avistaram a camionete que estava sendo conduzida pelos criminosos.

Ao serem detidos os autores confessaram na delegacia o roubo e que haviam apenas dado ‘cobertura’ para os comparsas vulgos ‘Lele’ e ‘Macote’ que iriam conduzir o veículo.

A Polícia recuperou todos os objetos e os autores estão à disposição da justiça.

