Comerciante (36) é preso por tráfico de drogas. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (7), no bairro Jardim Carioca em Campo Grande/MS. Após denúncia anônima os militares deram uma ‘batida’ no comércio. No local o proprietário se apresentou bastante nervoso e após vistoria localizaram as paradinhas de cocaína e uma arma. Preso revelou que comprou a droga por R$ 1,200 para revender. Ele foi encaminhado a Depac Centro e recolhido ao cárcere.

