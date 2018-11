Barbosinha solicita ponte de concreto na divisa entre Caarapó e Vicentina

Na sessão plenária desta quinta-feira (08) o deputado estadual José Carlos Barbosa (DEM) encaminhou indicação para a bancada federal de Mato Grosso do Sul, e ao Governador Reinaldo Azambuja, solicitando que sejam realizadas obras de pavimentação asfáltica na Rua Bronzita e na Rua Tim Maia, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

“Os moradores do Bairro Tiradentes, em especial das Ruas Bronzita e Tim Maia, manifestaram grande preocupação com as condições de trafegabilidade, pois não são asfaltadas e estão em péssimo estado de conservação, ocasionando diversos acidentes e inúmeros problemas mecânicos em seus veículos”, completou Barbosinha.

Barbosinha também protocolou indicação pedindo ao secretário de Infraestrutura do Estado, Helianey Paulo da Silva, a viabilização de recursos para realizar a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Oculto, na divisa entre os municípios de Vicentina e Caarapó.

“A substituição da ponte de madeira por uma ponte de concreto vai proporcionar mais segurança e facilitará a travessia dos caminhões e máquinas agrícolas no referido trecho, favorecendo o escoamento da produção agrícola. A medida trará inúmeros benefícios para essa importante região, principalmente no setor econômico, tendo em vista que é considerada um dos pólos agropecuários do Estado, vamos fazer essa gestão para que essa obra possa ser executada brevemente”, completou Barbosinha.

Comentários