Beija-Flor é campeã do carnaval do Rio em 2018

A Beija-Flor de Nilópolis sagrou se campeã do Carnaval do Rio de Janeiro/18. A escola fez um paralelo entre o romance ‘Frankenstein’ e as mazelas sociais brasileiras. Corrupção, desigualdade, violência e intolerâncias de gênero, racial, religiosa e até esportiva formaram o cenário de ‘Brasil monstruoso’.

A escola comandada por Neguinho da Beija, com o samba-enredo ‘Monstro é aquele que não sabe amar (Os filhos abandonados da pátria que os pariu)’. Que foi cantado em coro pelo público que estava presente na Sapucaí. E no final do desfile acompanhou a escola.

