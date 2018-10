Bens de apartamentos decorados são leiloados no MS

São mais de 100 lotes disponíveis na cidade de Campo Grande/MS

Quando um prédio residencial está em construção, os bens utilizados para decoração dos apartamentos ficam expostos durante um determinado período, muito restrito ao tempo de vendas das unidades imobiliárias. Logo, toda mobília tende a ficar preservada e disponível assim que a unidade é desativada. Os itens normalmente apresentam valores abaixo do mercado para uma venda futura. Portanto, leilões de bens de apartamentos decorados são uma ótima oportunidade de compras para quem quer fugir dos preços altos.

É o que está acontecendo na cidade de Campo Grande/MS, estão à disposição diversos itens, como: Sofás, Refrigeradores, Armários, Mesas de Jantar, Lavadoras, Camas, Fogões, Microondas, entre outros.

O leilão estará disponível até o dia 06/11 às 13h e tem lances iniciais que variam de R$ 10 a R$ 250. Confira alguns lotes:

· Sofá

Lance Inicial de R$ 250

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174245

· Refrigerador

Lance Inicial de R$ 250

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174246

· Lavadora

Lance Inicial de R$ 100

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174247

· Jogo de cama de casal

Lance Inicial de R$ 80

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174251

· Fogão

Lance Inicial de R$ 100

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174295

· Microondas

Lance Inicial de R$ 80

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174296

· Jogo de Jantar

Lance Inicial de R$ 80

https://www.sold.com.br/lote/ver/1174312

Como participar

Qualquer pessoa pode participar dos leilões: basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar no leilão de interesse. A partir daí, é só acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na internet é o mesmo de qualquer leilão, isto é: quem der o maior lance leva o produto. Normalmente, o período para fazer os lances começa 15 dias antes do prazo final para o arremate. O processo da confirmação da compra até a retirada do produto é concluído em no máximo cinco dias. O usuário que tiver dúvidas sobre as condições do produto deve conferir seu estado verificando, pessoalmente, a qualidade da mercadoria nos apartamentos decorados, galpões e depósitos onde ficam armazenadas. O endereço difere a cada lote e essa informação é enviada por e-mail mediante o agendamento no site.

Sobre a SOLD Leilões

Fundada em 2008, a SOLD Leilões é líder no Brasil no segmento de leilões online. Especializada em desativações corporativas, industriais e hoteleiras e na venda de ativos inservíveis/estoque excedente em todo o Brasil. A empresa possui 3 milhões de usuários cadastrados em seu banco de dados, sendo 75% pessoas físicas e 25% pessoas jurídicas. Presente em 14 Estados do Brasil, a SOLD Leilões leiloou no ano passado mais de R$ 700 milhões em ativos e a previsão para este ano é alcançar R$ 1 Bilhão. Seu portfólio de produtos inclui imóveis, veículos, máquinas, equipamentos industriais e agrícolas e bens de consumo em geral.

