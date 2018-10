Betinho solicita melhorias em ruas da Capital

O vereador Betinho (PRB), apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (09) quatro indicações de melhorias para a Capital, referentes à intensificação de ronda policial, patrolamento e cascalhamento, quebra-molas e pintura de faixa de pedestre.

Betinho encaminhou para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) o pedido de intensificação de ronda policial em frente empresa BT Call Center no bairro Vila Rica, o patrolamento e cascalhamento da rua Franscisco Galvão Paim, no bairro Cristo Redentor, e encaminhou também a Agetran o pedido de construção de quebra-molas e pintura de faixa de pedestre para a rua Francisco Pereira Coutinho esquina com a rua Henrique Barbosa Martins, no bairro Nova Lima.

