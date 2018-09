Beto Richa, ex-governador do Paraná é preso

CURITIBA-PR (Correspondente) – Beto Richa, candidato ao Senado pelo PSDB e ex-governador do Paraná, foi preso pelo Gaeco na Operação ‘Rádio Patrulha’. A prisão ocorreu nesta manhã de terça-feira (11), em Curitiba/PR.

Beto Richa é alvo de duas operações a primeira realizada pelo MP-PR e uma nova fase da Lava Jato. A residência do candidato foi alvo de mandado de busca e apreensão. A defesa informou por meio de nota que desconhece a razão das ordens judiciais e não teve acesso as investigações.

Foram presos ainda nesta Operação do Gaeco: Fernanda Richa; esposa de Beto Richa e ex-secretária da Família e Desenvolvimento Social; Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete do ex-governador; Pepe Richa, irmão de Beto Richa e ex-secretário de Infraestrutura; Ezequias Moreira, ex-secretário de cerimonial de Beto Richa; Luiz Abib Antoun, parente do ex-governador; Edson Casagrande, ex-secretário de Assuntos Estratégicos; Celso Frare, empresário da Ouro Verde.

As prisões são temporárias com validade de 5 dias. No total são 15 mandados de prisão. O Gaeco investiga o programa Patrulha do Campo, que faz a manutenção das estradas rurais.

