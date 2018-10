Biblioteca Nacional completa 208 anos

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) foi criada há 208 anos, ainda durante o período imperial. Para marcar a data, o Brasil comemora o Dia Nacional do Livro em 29 de outubro. O acervo da instituição, que fica na cidade do Rio Janeiro, antiga capital do País, foi trazido de Portugal por D. João VI.

Atualmente, a biblioteca é referência para disseminação da leitura no Brasil. Além disso, já foi reconhecida pela Unesco como uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina. Mais do que obras portuguesas, a instituição ainda guarda documentos históricos que reconstroem a memória nacional.

Essa riqueza não fica restrita ao ambiente da instituição. Dos quase 9,2 milhões de itens da Biblioteca Nacional, cerca de 2,5 milhões podem ser acessados pela internet e alcançam uma parcela mais ampla do público.

Créditos Ministério da Cultura

