Bito Pereira é nomeado Vice-Presidente da Escola Nacional da Advocacia

O Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz nomeou na última terça-feira (05) a Diretoria da Escola Nacional da Advocacia (ENA), representada pelo Presidente Ronnie Duarte e Vice-Presidente Luis Cláudio Alves (Bito) Pereira, Conselheiro Federal por Mato Grosso do Sul.

A Escola Nacional da Advocacia tem como pauta o aprimoramento dos conhecimentos técnicos dos advogados, por meio de cursos, especializações, simpósios, debates, congressos, todos visando a atualização de toda a advocacia brasileira, em conjunto com as Escolas Superiores da Advocacia (ESAs) e demais órgãos da entidade.

“Eu fico honrado com a nomeação, que só foi possível pelo irrestrito apoio do nosso Presidente Mansour Elias Karmouche. Na gestão passada já tive o privilégio de integrar o Conselho da ENA, prestando serviços à instituição por três anos. Agora assumo, com entusiasmo, o cargo da Vice-Presidência agradecido pela indicação da bancada sul-mato-grossense”, disse Bito Pereira pontuando que nos próximos dias a ENA fará uma reunião para definição das principais pautas do 1° semestre.

Créditos: OAB-MS

