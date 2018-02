BOCADOPOVONEWS alerta quanto aos perigos do jogo o ‘Desafio do Desodorante’

Circula nas redes sociais um perigoso vídeo onde o jogo é o ‘desafio do desodorante’. Esse jogo vitimou no último sábado (3) uma criança de 7 anos, que ao ser incentivada pelos colegas inalou o gás do desodorante aerossol pelo maior tempo que consegui.

A tragédia com Adriely Gonsalves ocorreu no último sábado (4) em São Bernardo do Campo. A família chegou a leva-la a UPA onde os médicos tentaram reanima-la após a parada cardíaca, mas sem sucesso. A menina deu entrada na UPA do União do município com uma parada cardiorrespiratória grave.

Infelizmente tantas outras mortes que são resultados da inocência de quem assiste a esses perigos e desafios na internet, e os imitam, sem ter a noção do perigo que estão correndo. O problema é que esses vídeos estão sendo divulgados amplamente pelo canal no Youtube com milhões de visualizações.

A Boca do Povo News deixa aqui um alerta aos Pais. Que acompanhem seus filhos no que estão acessando na internet. Inclusive podem se utilizar do modo restrito no Youtube, que selecionará o modo perigoso, assim o menor não terá acesso. Deste modo, podemos de uma forma diminuir os riscos expostos neste mundo virtual descontrolado.

