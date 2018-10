Boliviana é presa com 800 mil dólares

NOVA ALVORADA DO SUL-MS (Correspondente) – Boliviana é presa pela PRF na BR-163 com quase 800 mil dólares. O fato ocorreu na segunda-feira (15), em Nova Alvorada do Sul/MS.

A passageira passou mal dentro do ônibus e a polícia foi acionada. No decorrer do atendimento do resgaste os militares desconfiaram do volume da bagagem e na revista foi encontrado o montante de 799.500 dólares, equivalente a R$ 3 milhões. A mulher após receber alta declarou que levaria dinheiro até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Presa em flagrante foi encaminhada a PF de Campo Grande/MS.

Comentários