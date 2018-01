Brasil Central reivindica programa nacional de defesa nas fronteiras e penas mais rígidas

Por meio de um documento público, Reinaldo Azambuja e os outros governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) – Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Maranhão – fizeram cinco pedidos ao Governo Federal para melhorar a segurança pública, em especial no sistema prisional.

As solicitações incluem a criação de um programa nacional para coibir crimes nas fronteiras e uma legislação mais rígida para a penalização de crimes “visando o fim da cultura da impunidade”. “Entendemos que não adianta combater o problema da droga nos morros do Rio de Janeiro e grandes centros se não brindarmos as nossas fronteiras”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o manifesto, o programa envolverá as polícias da União, Federal e Rodoviária Federal e terá a participação das policiais estaduais dos estados fronteiriços. “Em qualquer país do mundo, a segurança de fronteira é feita pelas forças federais. Proteger Mato Grosso do Sul é proteger o Brasil”, argumenta. O Estado possui 1.517 quilômetros com Paraguai e Bolívia, incluindo 549 quilômetros de fronteira seca.

A primeira sugestão que consta no documento é a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública, com recursos não contingenciáveis. O BrC reivindica também a criação de estabelecimentos penais federais para receber os presos que requerem vigilância de alta complexidade, deixando os presídios estaduais para detentos de média e de baixa periculosidades.

Para suprir parte das necessidades emergenciais, os governadores pedem ainda descontingenciamento dos recursos retidos no Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). E o último pedido é a adoção de uma legislação mais rígida para a penalização de crimes, com a rediscussão da progressão de regime de penas visando o fim da cultura da impunidade.

