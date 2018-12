SALTO DE GUAIRÁ-PY (Correspondente) – Anderson Araújo (36) foi encontrado morto num apartamento do Residencial Towers no Paraguai, na terça-feira (4). A vítima era estudante de medicina e natural do Agreste de Pernambuco. Amigos e familiares por meio das redes sociais lamentaram a morte prematura do jovem médico. A Polícia investiga o caso.

Comentários