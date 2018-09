SONORA-MS (Correspondente) – Três jovens morreram após uma briga em um bar. O crime ocorreu na noite de domingo (9), em Sonora/MS.

As vítimas estavam num boteco, quando a discussão começou. A esposa (16) de Elso Reis executou Marcos Antônio da Silva (21), com um tiro na cabeça. O pai do jovem ao saber que o filho estava morto, foi atrás da adolescente e do seu esposo e executou os dois a bala.

A Polícia investiga o caso.

