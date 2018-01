Briga entre vizinhos termina com ameaça de morte

Na noite de ontem (2) a Policia Militar de Tacuru/MS foi acionada para atender uma ocorrência entre vizinhas num conjunto habitacional do município.

De acordo com a vítima que registrou o BO uma mulher de 29 anos que está no 9º mês de gestação teria sido ameaçada de morte por uma moradora do mesmo condomínio. Ainda de acordo com o relato da vítima a moradora teria dito que ‘vou fazer seu parto na faca, no meio da rua’.

Aos policiais foi relatado que na noite de ontem (2) as duas tiveram um desentendimento. Os militares que atenderam a ocorrência ouviram que quem ameaçou foi a mulher grávida, que teria feito provocações.

O caso foi registrado como ameaça.

