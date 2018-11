Bruno e Marrone animam a festa “De copo em copo”

O sertanejo vai dar o tom da balada em Campo Grande no dia 8 de dezembro. As duplas Bruno e Marrone e George Henrique & Rodrigo animam a festa “De copo em copo”, no Âncora Hotel, com a abertura dos portões prevista para as 15h. Os ingressos custam de R$ 20 (pista, 1º lote, meia entrada) a R$ 120 (Área Premium – Opem Food, 2º lote, inteira).

Sucesso desde 2001, quando estourou com o hit “Dormi na Praça”, a dupla Bruno e Marrone é figurinha fácil no Top 10 dos artistas mais vendidos no Brasil e mais tocados nas rádios brasileiras. Para o show em Campo Grande, eles vão apresentar canções como “Choram as rosas”, “Vai dar namoro”, “Quer casar comigo?” e “Na conta da loucura”.

Apadrinhados por Bruno e Marrone, George Henrique & Rodrigo surgiram há sete anos, quando escolheram um posto de gasolina como cenário da gravação do primeiro DVD. Em 2015, gravaram o DVD “Ouça com o coração”, tendo como convidados, além dos padrinhos, as duplas Jorge e Mateus e Henrique e Juliano. Para a festa no Âncora, os dois vão apresentar “De copo em copo”, “Cliente preferencial” e “Ela não me abandonou”, entre outras músicas de seu repertório.

Os ingressos podem ser comprados no Gugu Lanches ou pelo site https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/de-copo-em-copo-a-festa-849 Budweiser apresenta: De Copo em Copo – A Festa com Bruno & Marrone e George Henrique & Rodrigo Data: 08/12/2018 Abertura dos portões às 15h Horário: 16h Local: Âncora Hotel – Campo Grande/MS Área Premium – Open Food 1º Lote – ESGOTADO 2º Lote Inteira – R$ 120,00 Meia-entrada – R$ 90,00 esgotado Pista 1º Lote Inteira – R$ 40,00 Meia-entrada – R$ 20,00 *ESTE EVENTO NÃO É OPEN BAR. Informações: 0673025-4006

