CABO ALMI REÚNE AMIGOS E SIMPATIZANTES PARA LANÇAMENTO DE SUA CANDIDATURA A REELEIÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL

O “grande encontro dos amigos do Cabo Almi”, vai acontecer nesta sexta feira, 14 de setembro, na Colônia Paraguaia, em Campo Grande. Neste encontro será celebrado o lançamento de sua candidatura a reeleição de deputado estadual, com a presença de amigos, simpatizantes e lideranças políticas, entre eles; Vander Loubet, deputado federal e candidato a reeleição, deputado federal, Zeca do PT, candidato ao senado e Humberto Amaducci, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores.

A organização do evento espera um grande público para celebrar esse momento histórico e de confraternização, que vai alavancar a campanha dos candidatos do PT, sobretudo a reeleição do Cabo Almi que busca nesta vitória, o seu terceiro mandato de deputado estadual, para continuar legislando, fiscalizando e defendendo as bandeiras da segurança pública, saúde, educação e assistência social de qualidade para toda a população e, apoiando as entidades de trabalhadores, que encontram no mandato popular, maior legitimidade na representação.

Vale ressaltar que o grande encontro dos amigos e simpatizantes do Cabo Almi, vai acontecer nesta sexta feira, 14 de setembro às 19h, na Colônia Paraguaia, Rua Ana Luiza de Souza, 668, Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Comentários