Cabo da PM é preso durante Operação ‘Anjo Caído’

A Operação ‘Anjo Caído’ deflagrada na semana passada pelo setor de inteligência da Polícia Civil em conjunto com a Policia Militar, em Fátima do Sul/MS acabou com um soldado da PM de 42 anos detido. Ele é acusado pelo crime de extorsão.

A polícia do município foi procurada por um casal de empresário em 23 dezembro de 2017 para relatar que haviam recebido uma ligação de um homem que se passava por membro da Facção PCC, e estava exigindo uma grande quantia em dinheiro.

O empresário ainda relatou que recebeu ameaças e que conheciam a sua rotina. Ameaças que continuaram até o mês de janeiro de 2018 e após investigações descobriu que o autor das ameaças e tentativa de extorsão era um policial militar.

No decorrer das investigações foi descoberto a localização dos telefones, ou seja, de onde partiam as chantagens. Na última quinta-feira (25) foi preso em sua residência o cabo da PM e com foram encontrados três celulares e três chips.

O cabo responderá pelo crime de extorsão. Ele foi conduzido ao presídio militar. Um procedimento administrativo será aberto e poderá acarretar na expulsão do PM da corporação.

