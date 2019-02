DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS (Correspondente) – A Polícia Civil investiga o furto do corpo de Rosilei Potronieli, 37 anos, do cemitério municipal do município. A mulher morreu após ser esfaqueada por um homem em um bar na madrugada de domingo (10), na cidade de Terenos/MS. O coveiro ao chegar no túmulo constatou que havia sido mexido e acionou a polícia. A perícia foi acionada e quando realizaram a exumação o cadáver havia sumido. A Policia está com as investigações em andamento.

