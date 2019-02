Cadeiras quebradas e com avarias são substituídas por novas em unidades de saúde

As unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs) de Campo Grande começaram a receber na quinta-feira (14) cadeiras novas, que irão substituir os mobiliários quebrados ou com alguma avaria, assegurando maior conforto e comodidade aos pacientes. As primeiras unidades a serem contempladas nesta tarde foram as UPAs Vila Almeira e Santa Mônica. A previsão é de que as outras oito unidades de urgência recebam o material até esta sexta-feira.

Conforme a Divisão de Patrimônio e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), mais de 160 cadeiras fixas e cadeiras longarinas serão entregues. Além disso, as unidades também devem ser contempladas com outros materiais, como mesas para consultórios e computadores.

A atual gestão tem feito inúmeros investimentos em mobiliário médico-hospitalar a fim de melhorar as condições das unidades de saúde. De 2017 até agora, houve um grande investimento na compra de macas, camas, mesas, colchões e poltronas.

As melhorias refletem no atendimento da população e também no processo de trabalho dos servidores.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários