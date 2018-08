Cafetina de bordel responderá por crime de exploração sexual

Operação deflagrada pelo Deops fechou um prostíbulo suspeito de exploração sexual localizado no bairro Itanhagá Park.

De acordo com a Policia Civil a proprietária do local, identificada por ‘Dani Gaúcha’ foi detida na noite desta terça-feira (7) juntamente com as garotas que estavam no local. Os clientes foram levados como testemunha para prestarem depoimento. De acordo com o delegado Paulo Sá um vasto material foi apreendido no qual comprova que a acusada controlava a contabilidade do prostíbulo de luxo, intitulado ‘Mansão da Dani Gaúcha’.

Dani responderá pelo crime de exploração sexual. A acusada passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (9).

Comentários