Caloi resgata campanha “Não esqueça a minha Caloi” pedindo conscientização no trânsito

Para comemorar os 120 anos da empresa, a Caloi resgatou sua icônica frase de campanha publicitária “Não esqueça a minha Caloi” com um objetivo muito nobre. Desta vez, o objetivo da frase não é mais vender as bicicletas da marca, mas sim chamar a atenção da sociedade para um assunto muito delicado: a paz e o respeito no trânsito.

Para conscientizar os motoristas e a sociedade sobre a inclusão da bicicleta como veículo de transporte, a empresa utilizou uma de suas campanhas publicitárias mais famosa no mercado brasileiro. Lançada há 40 anos, a campanha “Não esqueça da minha Caloi” marcou gerações, e agora pretende utilizar a memória afetiva da frase para contribuir para lembrar motoristas de que não trafegam sozinhos em vias púbicas.

Criada pela agência Tribal WorldWide em parceria com o publicitário JCocco, que criou a campanha na década de 70, a Caloi adicionou ao seu famoso lembrete as palavras “ao mudar de faixa” e já convidou outras empresas a levantarem a bandeira pedindo mais cuidado aos motoristas dividem as ruas e avenidas com ciclistas .

“É com muito orgulho que vejo renascer a campanha ‘Não esqueça a minha Caloi’ agora com uma causa ainda maior, que é trazer a bicicleta para o centro da discussão como um dos pontos de solução do trânsito caótico das grandes cidades”, diz J. Cocco. Além do vídeo compartilhado nas mídias digitais da marca, a empresa pretende envelopar relógios pela cidade de São Paulo com a frase “Não esqueça a minha Caloi ao mudar de faixa” convidando outras empresas a levantarem a mesma bandeira.

