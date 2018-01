Câmara de CG poderá deixar projeto da revogação da taxa do lixo para quanto voltar as atividades

Durante a coletiva de imprensa hoje (17) pela manhã a Câmara de Vereadores está aguardando a prefeitura enviar o projeto de cobrança da taxa do lixo. E como será feito o ressarcimento dos contribuintes que já quitaram o tributo.

O Vereador João Rocha em coletiva disse que manterá contato constante com os representantes do município e segundo o parlamentar definir como a taxa deverá ser cobrada com o devido amparo legal.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara prefeitura deverá encontrar uma ferramenta imediata para ressarcir os contribuintes que já pagaram a taxa do lixo, antes mesmo do envio do projeto para a ‘casa’. Ainda conforme Rocha o envio do oficio será enviado ainda hoje à tarde.

A Câmara Municipal de CG está previsto para retornar as atividades em fevereiro, de acordo com o anuncio do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Comentários