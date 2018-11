Câmara decreta luto pelo falecimento do ex-vereador Pedro Pereira Dobes

É com muito pesar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunica que está de luto devido ao falecimento do ex-vereador de Campo Grande, Pedro Pereira Dobes, que faleceu na manhã desta terça-feira (6), aos 79 anos.

Em sinal de respeito, em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados a Campo Grande, a Casa de Leis decretou luto e as bandeiras na sede do Legislativo estão hasteadas a meio mastro.

Pedro Pereira Dobes era advogado de formação e comunicador por preferência. Ele trabalhou 30 anos na TV Morena, afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul. O último trabalho na emissora foi no programa Bom Dia MS, na década de 90. Pedro Pereira Dobes foi também vereador de Campo Grande de 1971 a 1976 e deputado estadual de Mato Grosso do Sul no começo dos anos 80. Antes de se aposentar, Pedro Dobes foi Chefe de Comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS).

O velório será nesta terça-feira (6), a partir das 11h, na Capela Campo Grande, que fica na Rua 13 de maio com a Rua Dolor de Andrade. O sepultamento será na quarta-feira (7), por volta das 8h30, no Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré.

O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, em nome de todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis manifesta suas condolências à família e amigos, na certeza de que Deus os consolará e confortará.

Créditos Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal

Comentários