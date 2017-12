Câmara define membros da Comissão Representativa para o recesso parlamentar

Na última sessão ordinária da 10ª Legislatura, realizada nesta quinta-feira (21), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande formaram uma Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar, que vai de 23 de dezembro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018.

A Comissão é composta pelos vereadores Ayrton Araújo do PT, Eduardo Romero, Junior Longo, Enfermeira Cida Amaral e Dharleng Campos.

A partir do dia 23 de dezembro, os parlamentares entram em recesso parlamentar, suspendendo apenas as atividades em Plenário (sessões ordinárias, audiências e solenidades). Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente, com atendimento ao público.

As sessões retornam no dia 2 de fevereiro, às 9 horas, com realização de uma sessão solene de abertura da 2ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura. A primeira sessão ordinária de 2018 será realizada no dia 06 de fevereiro (terça-feira).

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal

