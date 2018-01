Câmara Municipal deverá analisar e revisar em breve a Taxa do Lixo

Após o prefeito Marquinhos Trad (PSD) anunciar que a Taxa do Lixo não será revogada, mas corrigir o que chamou de ‘imperfeições’, João Rocha (PSDB), vereador e presidente da Câmara de Campo Grande garantiu que haverá uma rapidez na tramitação do novo projeto que deverá chegar a ‘Casa’ na próxima quinta-feira (18).

De acordo com o presidente da Câmara o projeto aprovada em dezembro de 2017 estava tecnicamente e juridicamente correto. E salientou que ‘o problema aconteceu quando saiu do papel, que no caso é de responsabilidade do Executivo.

Marquinhos Trad (PSD) deve retomar ao comando da prefeitura na próxima quarta-feira (17) e uma reunião deverá acontecer entre os representantes do executivo e legislativo no âmbito de apresentar um novo projeto.

