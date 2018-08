Câmera de vídeo mostra assalto audacioso em lanchonete

Câmeras de segurança registram o momento em que uma mulher assalta uma lanchonete sem o uso de armas. O roubo ocorreu por volta das 20h na noite de domingo (27), na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande/MS.

A autora entrou no estabelecimento anunciando o assalto. Com medo dos inúmeros roubos ocorridos no bairro, as atendentes entregaram todo o dinheiro do caixa, cerca de R$ 50,00. Um comparsa dava cobertura no lado de fora em um Fiat Uno de cor escura. O dono do estabelecimento declarou que ‘Estamos à mercê dos bandidos. Pois passam por aqui dinheiro falsificado toda a semana’.

